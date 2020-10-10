«Локомотив» в овертайме одолел московское «Динамо», отыгравшись с 0:2 и одержав третью победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своей площадке в овертайме одержал победу над московским «Динамо» – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

К 25-й минуте гости вели 2:0. В первом периоде счет открыл Егор Брызгалов, а затем Дмитрий Яшкин реализовал большинство.

Еще до конца второго периода «Локомотив» отыгрался стараниями Никиты Черепанова и Дениса Алекссева. Победную шайбу ярославской команды на третьей минуте овертайма забросил финский защитник Атте Охтамаа.

С тремя победами кряду «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 13 встречах.

Московское «Динамо» идет на пятом месте. Команда Владимира Крикунова проиграла четыре из пяти последних встреч. У бело-голубых 16 очков после 14 игр.