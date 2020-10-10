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10 октября 19:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» в овертайме одолел московское «Динамо», отыгравшись с 0:2 и одержав третью победу кряду

Победную шайбу забросил финн Атте Охтамаа.

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своей площадке в овертайме одержал победу над московским «Динамо» – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

К 25-й минуте гости вели 2:0. В первом периоде счет открыл Егор Брызгалов, а затем Дмитрий Яшкин реализовал большинство.

Еще до конца второго периода «Локомотив» отыгрался стараниями Никиты Черепанова и Дениса Алекссева. Победную шайбу ярославской команды на третьей минуте овертайма забросил финский защитник Атте Охтамаа.

С тремя победами кряду «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 13 встречах.

Московское «Динамо» идет на пятом месте. Команда Владимира Крикунова проиграла четыре из пяти последних встреч. У бело-голубых 16 очков после 14 игр.

12 октября состоятся матчи «Йокерит» – «Локомотив» и СКА – «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Брызгалов (Кагарлицкий), 13:56 – 0:1. Яшкин (Кагарлицкий, Хиетатенен), 24:19 (в большинстве) – 0:2. Черепанов (Иванов, Каюмов), 26:49 – 1:2. Алексеев (Ильенко), 36:51 – 2:2. Охтамаа (Иванов, Каюмов), 62:09 – 3:2.

источник: «Советский спорт»
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