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10 октября 19:39
автор: Виктор Шарафудинов

«Нефтехимик» в овертайме одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Форвард казанской команды Джастин Азеведо набрал 350-е очко в КХЛ.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» – «Ак Барс» завершился волевой победой хозяев в овертайме – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Нападающий хозяев Владимир Галузин открыл счет на 25-й минуте, реализовав большинство, но уже 45 секунд спустя Александр Бурмистров восстановил равновесие, а на 30-й минуте Стефан Да Коста вывел «Ак Барс» вперед.

Однако на 35-й минуте счет стал 2:2 стараниями Марата Хайруллина, а после безголевого третьего периода на 28-й секунде овертайма победную шайбу «Нефтехимика» забросил Павел Порядин.

Стоит отметить, что нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шикстадаров не реализовал буллит на 31-й минуте, а форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо, сделав голевую передачу Да Косте, записал себе в актив 350-е очков в КХЛ. Всего в активе 32-летнего канадца 133 заброшенные шайбы и 216 ассистов в 474 матчах.

«Нефтехимик» находится на девятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 13 матчах.

«Ак Барс» идет на Востоке третьим, имея 22 очка после 15 игр.

13 октября казанская команда примет «Трактор». «Нефтехимик» 16 октября сыграет в гостях с «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Галузин (Костицын, Рантакари), 24:52 (в большинстве) – 1:0. Бурмистров (Педан, Глугов), 25:37. Да Коста (Азеведо), 29:44 – 1:2. Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек), 34:15 – 2:2. Порядин, 60:28 – 3:2.

источник: «Советский спорт»
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