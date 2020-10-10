«Нефтехимик» в овертайме одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» – «Ак Барс» завершился волевой победой хозяев в овертайме – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Нападающий хозяев Владимир Галузин открыл счет на 25-й минуте, реализовав большинство, но уже 45 секунд спустя Александр Бурмистров восстановил равновесие, а на 30-й минуте Стефан Да Коста вывел «Ак Барс» вперед.

Однако на 35-й минуте счет стал 2:2 стараниями Марата Хайруллина, а после безголевого третьего периода на 28-й секунде овертайма победную шайбу «Нефтехимика» забросил Павел Порядин.

Стоит отметить, что нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шикстадаров не реализовал буллит на 31-й минуте, а форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо, сделав голевую передачу Да Косте, записал себе в актив 350-е очков в КХЛ. Всего в активе 32-летнего канадца 133 заброшенные шайбы и 216 ассистов в 474 матчах.

«Нефтехимик» находится на девятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 13 матчах.