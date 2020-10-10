Игорь Никитин: Понимали проблемы Уфы и дали своей молодежи сыграть сегодня

- Ребята хорошо сыграли. Мы понимали проблемы Уфы, дали своей молодежи сыграть сегодня, они достойно воспользовались своим шансом.

Причины отсутствия игроков – разные: у кого-то коронавирус, у кого-то повреждения, кому-то дали отдохнуть. Мы не исключение – у всех команд они и те же проблемы, - приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Металлурга».