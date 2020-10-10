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10 октября 19:54

Дубль Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» (видео)

Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Рид Буше (6-я минута), Сергей Шумаков (7, 60) и Корбан Найт (44).

Отметим, что голкипер омского клуба Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Авангард» набрал 23 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 13 очков, занимает седьмое место на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Сочи», а «Сибирь» в гостях встретится с «Торпедо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» - «Сибирь» - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Буше (Толчинский, Каски), 05:04 - 1:0 (бол). Шумаков (Хохлачев), 06:02 - 2:0. Найт (Каски, Толчинский), 43:01 - 3:0 (бол). Шумаков (Зернов, Береглазов), 59:13 - 4:0.

Вратари: Бобков – Красоткин
Броски: 40 – 29.
Штраф: 4 – 14.

источник: «Советский спорт»
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