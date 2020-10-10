Дубль Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» (видео)

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Рид Буше (6-я минута), Сергей Шумаков (7, 60) и Корбан Найт (44).

Отметим, что голкипер омского клуба Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Авангард» набрал 23 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 13 очков, занимает седьмое место на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Сочи», а «Сибирь» в гостях встретится с «Торпедо».

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