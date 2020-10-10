Томи Ламса: Было очень непривычно без хоккея, потому что пропустил целых три недели

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение своей команды в домашней встрече против московского ЦСКА (2:4).

«Для нашей молодежи это была отличная проверка, – цитирует пресс-конференцию финского тренера уфимской команды сайт КХЛ. – Сегодня мы слишком мало играли с шайбой, словно отдавали дань уважения сопернику и ждали. Это немножко ненормально, но я это прекрасно понимаю, ребята очень ждали такой матч с серьезным соперником. Субботняя игра, родные трибуны – это тоже повлияло.

В первом периоде мы плохо сыграли. Что касается второго, неплохо действовали, нашли свою игру, однако этот неудачный отскок от ноги нашего защитника – ЦСКА повезло в этом моменте. Я доволен, как сыграло наше большинство, но когда ты даешь возможность сопернику забить три гола, то потом против такой сильной команды очень сложно действовать.

Насколько сложно мне было без хоккея? Было очень непривычно, потому что пропустил целых три недели. Особенно когда ты привыкаешь к этому ритму, когда все время находишься с командой. Что касается коммуникаций с командой, то мы всегда поддерживали связь через зум, созванивались с тренерами. Утром и вечером у нас были конференции, и во время игр я всегда был на связи, делал домашнюю работу, контролировал тренировочный и игровой процесс, у меня всегда был доступ к тренерам и к раздевалке.

Будут ли готовы Метсола, Кадейкин и Жарков к «Барысу»? Надеюсь, в скором времени они появятся. Мы не хотели бы рисковать, потому что коронавирус – это не только болезнь, из-за которой ты пропускаешь две-три недели, после нее требуется восстановление, потому что могут возникнуть проблемы в дальнейшем с теми же мышцами, поэтому все нужно делать очень аккуратно».