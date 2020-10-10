Владимир Крикунов: Думаю, что Шипачев сыграет против СКА

– Начали не очень хорошо, нахватали удалений, втроем играли дважды. Но ребята – молодцы, выстояли, бились, боролись. Потом забили два гола, казалось бы, все должно быть нормально, но нет. Во втором периоде пропустили пару шайб, а в овертайме ошиблись и получили третий гол.

Есть ли вероятность, что Вадим Шипачев сыграет в Санкт-Петербурге? Думаю, что сыграет, – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 16 очков после 14 матчей и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче московская команды сыграет на выезде против СКА.