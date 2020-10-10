Тренер «Ак Барса»: У «Нефтехимик» смотрелся посвежее, это был ключевой момент

- Традиционно напряженные матчи в Нижнекамске, сегодняшний не был исключением. Соперник смотрелся посвежее, у них было больше времени на восстановление. Это был ключевой момент. Мы заработали сегодня очко, поблагодарил ребят, - приводит слова Душкина пресс-служба казанской команды.

Напомним, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет на своем льду с «Трактором».