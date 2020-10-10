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10 октября 23:31

Смит подписал контракт с «Бостоном» на сумму 9,3 миллиона долларов

Нападающий Крэйг Смит в субботу подписал трехлетний контракт с «Брюинз».

Как сообщает пресс-служба клуба, за три года 31-летний форвард заработает 9,3 миллиона долларов.

«Просто рад, что у меня есть еще одна возможность, и особенно, что я пришел в такую ​​великую организацию. Ничего, кроме хороших слов про «Нэшвилл», мы прекрасно провели там время, хорошо пробежались. Но нам пора было двигаться дальше, и мы с женой считаем, что Бостон лучший шаг для нас», - цитирует Смита официальный сайт «Брюинз».

Напомним, что Смит был выбран «Нэшвиллом» в четвертом раунде под общим 98-м номером на драфте 2009 года. За девять сезонов в «Предаторз» нападающий пять раз забрасывал не менее 20 шайб за сезон.

Всего на счету Смита 330 (162+168) очков в 661 встрече в регулярных чемпионатов. В 69 матчах прошлого сезона за «Нэшвилл» 31-летний форвард набрал 31 (18+13) очко.

источник: ХК «Бостон Брюинз»
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