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11 октября 00:14

Хенрик Лундквист: Постараюсь помочь Самсонову, поддержать парня

Голкипер «Вашингтона» Хенрик Лундквист заявил, что готов к любой роли в своей новой команде.

- Я просто буду работать изо всех сил, и какой бы ни была моя роль, это зависит от тренеров. Я знаю, что у меня будет возможность играть. Как много - зависит от качества игры. При этом я понимаю, что у «Вашингтона» есть молодой и очень талантливый вратарь Илья Самсонов. В прошлом сезоне он играл очень хорошо. Я попытаюсь помочь ему, поддержать парня. Какой бы ни была моя роль, я к ней готов. Но прямо сейчас могу контролировать только свою подготовку, тренировки, образ мышления, - цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. В Пятницу стало известно, что 38-летний шведский голкипер подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон.

источник: NHL (НХЛ)
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