Тайсон Бэрри: Макдэвид сказал, что он будет рад меня видеть в «Эдмонтоне»

- Макдэвид связался со мной два дня назад, просто чтобы сказать, что он будет рад меня видеть. Мы также немного пообщались с генеральным менеджером Кеном Холландом о возможности долгосрочного контракта. Но на текущий момент мы даже не знаем, как будет проходить новый сезон, как будет развиваться ситуация, будем ли мы играть в «пузыре» или за его пределами, так что я просто очень сосредоточен на том, чтобы подойти к началу регулярного чемпионата в отличной форме и помочь команде, - цитирует Бэрри официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в субботу 29-летний защитник подписал с «Эдмонтоном» контракт сроком на один сезон и 3,75 миллиона долларов. На счету Бэрри 80 голов и 266 передач в 554 встречах за «Торонто» и «Колорадо».