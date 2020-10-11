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11 октября 01:17

Ничушкин подписал двухлетний контракт с «Колорадо»

«Колорадо» заключил новое соглашение с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2021/22.

Напомним, что в прошлом сезоне Ничушкин набрал 27 очков (13+14) в 65 встречах за «Колорадо». Кроме того, форвард завершил сезон с показателем полезности «+26» - вторым в команде и восьмым во всей лиге. Только три нападающих НХЛ показали более высокий рейтинг «плюс/минус»: Артемий Панарин (+36), Энтони Сирелли и Брэйден Пойнт (оба +28).

источник: ХК «Колорадо Эвеланш»
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