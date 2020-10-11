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11 октября 06:43
автор: Юрий Нечаев

Защитники ван Римсдайк и Ладу подписали контракты с «Вашингтоном»

Команды НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

«Вашингтон» подписал контракты с защитниками Тревором ван Римсдайком и Пьером Ладу.

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашения обоих хоккеистов рассчитаны на один сезон.

29-летний ван Римсдайк три последних сезона выступал за «Каролину». В сезоне-2019/20 американец набрал 8 (1+7) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Ван Римсдайк является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

28-летний Ладу в прошлом сезоне провел два матча за «Лос-Анджелес» и набрал 1 (0+1) очко. Большую часть сезона защитник играл в АХЛ.

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