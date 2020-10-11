ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 17:25
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Дацюка принес «Автомобилисту» победу над «Трактором» и лидерство в Восточной конференции

Команда из Екатеринбурга набрала 23 очка в 15 матчах и опережает «Авангард» по дополнительным показателям.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Трактор» завершился с результатом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

42-летний нападающий хозяев Павел Дацюк открыл счет на восьмой минуте. «Трактор» отыгрался в третьем периоде благодаря голу Алексея Бывальцева в меньшинстве, но затем «Автомобилист» дважды реализовал большинство. На 48-й минуте отличился Андрей Обидин, что позволило Дацюку заработать еще одно очко за результативную передачу, а на 58-й Павел оформил дубль.

Поражение в Екатеринбурге прервало победную серию «Трактора» из трех побед. Команда из Челябинска занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 14 играх.

13 октября «Трактор» сыграет на выезде с «Ак Барсом». 14 октября «Автомобилист» встретится в гостях с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Челябинск) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Дацюк (Голышев, Макеев), 7:44 – 1:0. Бывальцев, 46:23 (в меньшинстве) – 1:1. Обидин (Дацюк, Макеев), 47:39 (в большинстве) – 2:1. Дацюк (Трямкин, Макеев), 57:55 (в большинстве).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уланбеков сообщил, с кем бы хотел провести бой под эгидой UFCВелосипедист из Франции одержал третью победу на веломногодневке "Джиро д'Италия"Максим Беляев прибыл в расположение сборной РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика