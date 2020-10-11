Дубль Дацюка принес «Автомобилисту» победу над «Трактором» и лидерство в Восточной конференции

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Трактор» завершился с результатом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

42-летний нападающий хозяев Павел Дацюк открыл счет на восьмой минуте. «Трактор» отыгрался в третьем периоде благодаря голу Алексея Бывальцева в меньшинстве, но затем «Автомобилист» дважды реализовал большинство. На 48-й минуте отличился Андрей Обидин, что позволило Дацюку заработать еще одно очко за результативную передачу, а на 58-й Павел оформил дубль.

Поражение в Екатеринбурге прервало победную серию «Трактора» из трех побед. Команда из Челябинска занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 14 играх.

13 октября «Трактор» сыграет на выезде с «Ак Барсом». 14 октября «Автомобилист» встретится в гостях с «Витязем».

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