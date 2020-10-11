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11 октября 19:28
автор: Виктор Шарафудинов

Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Динамо» из Риги

Белорусский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 14 матчах.

Матч регулярного чемпионата КХЛ командами «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Рига) завершился победой хозяев в серии буллитов 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

По ходу встречи хозяева трижды выходили вперед, а гости трижды отыгрывались. В составе белорусского клуба шайбы забросили Алексей Протас, Дмитрий Буйницкий и Егор Шарангович. У гостей дубль оформил канадский форвард Зак Митчелл, а в третьем периоде равновесие восстановил игрок сборной Австрии Константин Комарек.

Основное время завершилось вничью 3:3, а овертайм прошел без голов, а автором решающего броска в послематчевой серии стал канадский нападающий минчан Роб Клинкхаммер.

Рижское «Динамо» потерпело четвертое поражение кряду и находится в таблице Западной конференции на последнем 11-м месте, имея шесть очков после 12 игр.

Следующим соперником белорусского и латвийского клубов станет ярославский «Локомотив». 14 октября железнодорожники сыграют в Риге, а 16-го – в Минске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига) – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Протас, 09:50 – 1:0. Митчелл (Сунд, Уайт), 16:46 (в большинстве) – 1:1. Буйникций (Лодня, Соловьев), 30:48 – 2:1. Митчелл (Комарек), 38:38 – 2:2. Шарангович (Клинкхаммер, Лодня), 45:35 (в большинстве) – 3:2. Комарек (Митчелл), 52:04 – 3:3. Клинкхаммер, 65:00 (в серии буллитов) – 4:3.

Нереализованный буллит: Дроздов (ДМ), 51:28.

источник: «Советский спорт»
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