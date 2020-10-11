Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Динамо» из Риги

Матч регулярного чемпионата КХЛ командами «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Рига) завершился победой хозяев в серии буллитов 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

По ходу встречи хозяева трижды выходили вперед, а гости трижды отыгрывались. В составе белорусского клуба шайбы забросили Алексей Протас, Дмитрий Буйницкий и Егор Шарангович. У гостей дубль оформил канадский форвард Зак Митчелл, а в третьем периоде равновесие восстановил игрок сборной Австрии Константин Комарек.

Основное время завершилось вничью 3:3, а овертайм прошел без голов, а автором решающего броска в послематчевой серии стал канадский нападающий минчан Роб Клинкхаммер.

Рижское «Динамо» потерпело четвертое поражение кряду и находится в таблице Западной конференции на последнем 11-м месте, имея шесть очков после 12 игр.

Следующим соперником белорусского и латвийского клубов станет ярославский «Локомотив». 14 октября железнодорожники сыграют в Риге, а 16-го – в Минске.