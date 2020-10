ЦСКА арендовал у «Нэшвилла» нападающего Афанасьева

В прошлом сезоне 19-летний Афанасьев выступал за «Уинзор Спитфайр» (OHL), записав на свой счет 67 (31+ 36) очков в 62 матчах.

Напомним, что Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2019 года под общим 45-м номером и подписал с клубом трехлетний контракт.

NEWS: #Preds President of Hockey Operations/GM David Poile announced today that the team has loaned forward Egor Afanasyev to the Kontinental Hockey League's CSKA Moscow.https://t.co/9hwlM0k4uD