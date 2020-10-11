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11 октября 23:17

Никита Задоров: Панарин пока с поздравлениями не звонил

Российский защитник рассказал о своем переходе из «Колорадо» в «Чикаго».

- Панарин мне пока с поздравлениями не звонил. Может, он ревнует, что я теперь буду играть с Патриком Кейном? Если серьезно, то я знал, что «Чикаго» сделал предложение «Колорадо» два дня назад. Процесс шел, тут уже зависело от нас. И мы решили согласиться на этот обмен. Никаким сюрпризом это не стало.

Больше этот обмен произошел из-за моих амбиций. Я считаю, что хочу и могу играть больше. Мне приятно, что команда меня очень хотела, интересовалась мной три года. И вот «Блэкхокс» получили нужного им игрока. «Чикаго» - великий клуб с хорошей историей. Я очень рад, что все так произошло. Это хорошая команда для меня, где я смогу раскрыться еще больше как игрок, - приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Блэкхокс» произвели обмен с «Колорадо», в результате которого в Чикаго отправился Задоров и защитник Антон Линдхольм. В обратном направлении последовали защитник Деннис Гилберт и нападающий Брэндон Саад.

Добавим, что 25-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года, когда был задрафтован «Баффало» под общим 16-м номером. В «Колорадо» защитник перешел в 2015 году. В прошлом сезоне в активе россиянина 13 (4+9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в 15 играх плей-офф НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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