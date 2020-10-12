Никита Задоров: Зашили хорошо, просверлили как надо, к декабрю восстановлюсь на 100 процентов

- Я уже два года с травмой. Тогда я полностью порвал связки в кисти. Там же у меня был перелом, который не заживал. И сейчас в третьем матче финала Запада против «Далласа» у меня полностью порвалось сухожилие. Доигрывал плей-офф на одном сухожилии кисти.

К декабрю восстановлюсь на 100 процентов. Кисть стала только сильнее, меня зашили хорошо, просверлили как надо. Операцию делал лучший доктор. Никаких проблем у меня уже не будет, - приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что накануне «Блэкхокс» произвели обмен с «Колорадо», в результате которого в «Чикаго» отправился Задоров и защитник Антон Линдхольм. В обратном направлении последовали защитник Деннис Гилберт и нападающий Брэндон Саад.

Добавим, что 25-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года, когда был задрафтован «Баффало» под общим 16-м номером. В «Колорадо» защитник перешел в 2015 году. В прошлом сезоне в активе россиянина 13 (4+9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в 15 играх плей-офф НХЛ.