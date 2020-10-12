ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 00:06

Никита Задоров: Зашили хорошо, просверлили как надо, к декабрю восстановлюсь на 100 процентов

Российский защитник рассказал, что полностью восстановиться от травмы к началу нового сезона в НХЛ.

- Я уже два года с травмой. Тогда я полностью порвал связки в кисти. Там же у меня был перелом, который не заживал. И сейчас в третьем матче финала Запада против «Далласа» у меня полностью порвалось сухожилие. Доигрывал плей-офф на одном сухожилии кисти.

К декабрю восстановлюсь на 100 процентов. Кисть стала только сильнее, меня зашили хорошо, просверлили как надо. Операцию делал лучший доктор. Никаких проблем у меня уже не будет, - приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что накануне «Блэкхокс» произвели обмен с «Колорадо», в результате которого в «Чикаго» отправился Задоров и защитник Антон Линдхольм. В обратном направлении последовали защитник Деннис Гилберт и нападающий Брэндон Саад.

Добавим, что 25-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года, когда был задрафтован «Баффало» под общим 16-м номером. В «Колорадо» защитник перешел в 2015 году. В прошлом сезоне в активе россиянина 13 (4+9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в 15 играх плей-офф НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Геррейру стал победителем девятого этапа «Джиро д'Италия»Как выгодней сдать машину в трейд-ин или продать самостоятельно?Amazon получил первый электрический RivianЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемАктрисы «Великолепного века» в бикини раззадорили фанатовНеожиданно: Орсер высказался об уходе Медведевой
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика