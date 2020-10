Первый номер драфта-2010 Холл подписал контракт с «Баффало»

Нападающий Тэйлор Холл подписал контракт с «Баффало».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один сезон. 28-летний канадец заработает восемь миллионов долларов.

Hart Memorial Trophy winner. NHL All-Star. First overall pick.



Taylor Hall is coming to Buffalo! 🤩



Details: https://t.co/OuyTr0h2QC pic.twitter.com/msI6KB5a1J