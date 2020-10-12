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12 октября 08:34
автор: Юрий Нечаев

Владислав Наместников: Я вырос в Мичигане и счастлив присоединиться к «Детройту»

В прошлом сезоне форвард успел поиграть за три команды.

Российский нападающий Владислав Наместников поделился эмоциями после подписания контракта с «Детройтом».

«Я понимаю всю ситуацию, но я хочу быть частью перестройки. «Детройт» всегда был на вершине моего списка.

Я вырос в Мичигане и всегда был рядом с командой, когда за нее выступал мой дядя. Каждое лето я катаюсь здесь с местными ребятами, поэтому я знаком со всеми игроками. Я действительно счастлив присоединиться к команде.

Я знаю Айзермана очень давно. Он задрафтовал меня в «Тампе». Это определенно сыграло роль, когда я принимал решение. Я очень счастлив, что все получилось, и мне удалось подписать контракт с «Детройтом», - цитирует форварда сайт НХЛ.

Напомним, Наместников был задрафтован «Тампой» в 2011 году под 27-м номером. В прошлом сезоне 27-летний нападающий успел поиграть за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо». В 65 проведенных матчах россиянин набрал 31 очко (17+14).

Добавим, что в прошлом сезоне «Детрой» по итогам регулярного чемпионата занял последнее, 16-е место в таблице Западной конференции.

источник: NHL (НХЛ)
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