ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 10:20
автор: Юрий Нечаев

Дацюк признан лучшим игроком дня в КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 3:1.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк признан лучшим игроком КХЛ по итогам воскресенья.

Вчера клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» со счетом 3:1. В этом матче Дацюк заработал 3 (2+1) очка, что позволило ему набрать 58% голосов в опросе болельщиков.

Добавим, что в текущем сезоне опытнейший нападающий имеет в своем активе 17 (5+12) очков после 15 матчей регулярного чемпионата, а его команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александра Трусова прокомментировала свою победу на этапе КРКравиц и Мис выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разрядеШвёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос»Актрисы «Великолепного века» в бикини раззадорили фанатовРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика