Дацюк признан лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк признан лучшим игроком КХЛ по итогам воскресенья.

Поучаствовав во всех голах своей команды и набрав 58% голосов болельщиков в ВК, Павел Дацюк стал игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/giS2D8BUKB — КХЛ (@khl) October 12, 2020

Вчера клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» со счетом 3:1. В этом матче Дацюк заработал 3 (2+1) очка, что позволило ему набрать 58% голосов в опросе болельщиков.

Добавим, что в текущем сезоне опытнейший нападающий имеет в своем активе 17 (5+12) очков после 15 матчей регулярного чемпионата, а его команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.