Капитан «Динамо» Шипачев сыграет против СКА

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев готов сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что нападающий сегодня утром принял участие в раскатке вместе с командой.

У нас отличные новости с самого утра 😄



Прямо сейчас в Санкт-Петербурге наша команда проводит раскатку, и в ней принимает участие Вадим Шипачев 😎



Капитан сыграет в матче со СКА 👊 pic.twitter.com/LX8lYm9pN6 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) October 12, 2020

Напомним, Шипачев из-за недомогания не сыграл в субботней встрече против «Локомотива» (2:3 ОТ). В текущем сезоне форвард провел 12 матчей и набрал 14 (4+10) очков.