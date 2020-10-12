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12 октября 10:36
автор: Юрий Нечаев

Капитан «Динамо» Шипачев сыграет против СКА

Встреча начнется в 19:30 мск.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев готов сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что нападающий сегодня утром принял участие в раскатке вместе с командой.

Напомним, Шипачев из-за недомогания не сыграл в субботней встрече против «Локомотива» (2:3 ОТ). В текущем сезоне форвард провел 12 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

Встреча СКА - «Динамо» состоится в понедельник в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:30 мск.

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