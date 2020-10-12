КХЛ назвала лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата

Лучшим вратарем шестой недели регулярного чемпионата КХЛ стал Эдвард Паскуале из «Локомотива».

Голкипер отразил 96% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98 и помог своей команде одержать три победы в трех матчах.

Микко Лехтонен (»Йокерит») был признан лучшим защитником. В двух матчах финн набрал 5 (2+3) очков, что является лучшим показателем среди игроков его амплуа.

Лучшим нападающим был назван Алексей Макеев (»Автомобилист»). Клуб из Екатеринбурга на неделе выиграл два матча из трех. Макеев записал на свой счет 6 (2+4) очков.

20-летний Антон Малышев из «Локомотива» стал лучшим новичком. Защитник в трех играх набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности +2.