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12 октября 12:38
автор: Юрий Нечаев

КХЛ назвала лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата

Победители определялись в четырех номинациях.

Лучшим вратарем шестой недели регулярного чемпионата КХЛ стал Эдвард Паскуале из «Локомотива».

Голкипер отразил 96% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98 и помог своей команде одержать три победы в трех матчах.

Микко Лехтонен (»Йокерит») был признан лучшим защитником. В двух матчах финн набрал 5 (2+3) очков, что является лучшим показателем среди игроков его амплуа.

Лучшим нападающим был назван Алексей Макеев (»Автомобилист»). Клуб из Екатеринбурга на неделе выиграл два матча из трех. Макеев записал на свой счет 6 (2+4) очков.

20-летний Антон Малышев из «Локомотива» стал лучшим новичком. Защитник в трех играх набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности +2.

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