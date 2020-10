«Куньлунь» объявил о подписании пробного контракта с Ларионовым-младшим

Игорь Ларионов-младший стал игроком «Куньлуня».

Пресс-служба клуба сообщает, что с 22-летним нападающим заключен пробный контракт.

Igor Larionov Jr. signs tryout contract with #KRS 🇺🇸🇷🇺 Detroit, MI native, @Igor_LarionovII has already arrived to Moscow and ready to play tonight vs. @spartak_hc #RedStarHockey pic.twitter.com/vgJTXIdcJ0