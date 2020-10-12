Крикунов пропустит матч против СКА – у него диагностирован острый аппендицит

Напомним, что матч с петербургской командой в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня в 19:30 мск.
– По прилету в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении, – цитирует Кровопускова пресс-служба москвичей.
Исполняющим обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко.
После 14 матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков.
источник: ХК «Динамо» (Москва)