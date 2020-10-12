ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 14:09
автор: Владислав Корегин

Крикунов пропустит матч против СКА – у него диагностирован острый аппендицит

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил о том, что главный тренер команды Владимир Крикунов пропустит игру со СКА из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что матч с петербургской командой в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня в 19:30 мск.

– По прилету в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении, – цитирует Кровопускова пресс-служба москвичей.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко.

После 14 матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz создаст новый класс автомобилейВ Ленинградской области на проезжую часть рухнул надземный пешеходный переходМихаил Алоян заразился коронавирусомТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика