«Барыс» победил «Салават Юлаев», уступая по ходу игры в две шайбы (видео)

Хоккеисты «Барыса» обыграли в гостях «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время завершилась вничью со счетом 2:2. В составе уфимцев шайбы забросили Шакир Мухамадуллин (24-я минута) и Александр Алексеев (33). Соперник ответил результативными бросками Максима Мусорова (42) и Даррена Дица (49).

В овертайме победу казахстанской команде принес Роман Старченко (61).

Отметим, что этот матч стал первым для основного состава уфимцев после того, как игроки находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

Таким образом, «Барыс» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Башкортостана идет на четвертой строчке (21 очко).