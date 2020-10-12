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«Барыс» победил «Салават Юлаев», уступая по ходу игры в две шайбы (видео)
12 октября 16:53
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

«Барыс» победил «Салават Юлаев», уступая по ходу игры в две шайбы (видео)

Победу «Барысу» принес Старченко.

Хоккеисты «Барыса» обыграли в гостях «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время завершилась вничью со счетом 2:2. В составе уфимцев шайбы забросили Шакир Мухамадуллин (24-я минута) и Александр Алексеев (33). Соперник ответил результативными бросками Максима Мусорова (42) и Даррена Дица (49).

В овертайме победу казахстанской команде принес Роман Старченко (61).

Отметим, что этот матч стал первым для основного состава уфимцев после того, как игроки находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

Таким образом, «Барыс» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Башкортостана идет на четвертой строчке (21 очко).

Обе команды проведут следующие матчи в гостях – 15 октября «Салават» сыграет с «Куньлунь Ред Стар», а днем раньше «Барыс» встретится со «Спартаком».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Нур-Султан) – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Мухамадуллин (Кугрышев, Воробьев), 23:35 – 1:0. Алексеев (Маннинен), 32:31 – 2:0. Мусоров (Гренц), 41:21 – 2:1. Диц (Виделль, Волк), 48:14 – 2:2. Старченко (Виделль, Диц), 60:25 – 2:3 (бол).

Вратари: Метсола – Ортио.

источник: «Советский спорт»
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