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12 октября 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» обыграл ЦСКА, прервав 7-матчевую выигрышную серию армейцев

Команда Игоря Никитина остается лидером регулярного чемпионата КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА со счетом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).

В составе хозяев авторами голов стали Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев и Максим Карпов. Вдобавок за 41 секунду до финальной сирены Семен Кошелев направил шайбу в пустые ворота.

У армейцев отличились Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин.

«Металлург» поднялся на третье место в турнирной таблице Востоной конференции, набрав 22 очка в 15 матчах.

ЦСКА лидирует на Западе, оставшись с 25 очками после 15 игр. Ранее армейцы одержали семь побед подряд.

14 октября состоятся матчи «Металлург» – «Авангард» и «Йокерит» – ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА (Москва) – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

Голы: Чибисов, 05:58 – 1:0. Карнаухов (Дальбек, Андронов), 06:13 – 1:1. Мартынов (Плотников, Прохоркин), 06:31 – 2:1. Нестрашил (Бек), 15:01 – 3:1. Кемпе (Голдобин), 21:43 – 3:2. Яковлев (Земченок, Чибисов), 23:36 – 4:2. Локтионов, 26:03 (в большинстве) – 4:3. Карпов (Плотников, Прохоркин), 29:30 – 5:3. Мамин (Саморуков), 44:21 – 5:4. Кошелев, 59:19 (в пустые ворота) – 6:4.

источник: «Советский спорт»
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