«Металлург» обыграл ЦСКА, прервав 7-матчевую выигрышную серию армейцев

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА со счетом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).

В составе хозяев авторами голов стали Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев и Максим Карпов. Вдобавок за 41 секунду до финальной сирены Семен Кошелев направил шайбу в пустые ворота.

У армейцев отличились Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин.

«Металлург» поднялся на третье место в турнирной таблице Востоной конференции, набрав 22 очка в 15 матчах.

ЦСКА лидирует на Западе, оставшись с 25 очками после 15 игр. Ранее армейцы одержали семь побед подряд.