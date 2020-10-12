Тони Ламса: В конце второго периода с «Барысом» показалось, что «Салават» эмоционально опустел

– По ощущениям, в концовке второго периода, показалось, что мы эмоционально опустели. К сожалению для нас, случился такой плохой гол, потому что соперник был полон энергии. Та шайба сильно повлияла. Чтобы снова побеждать, нам необходимо быть в себе уверенными. Нам нужно набирать форму, потому что когда ты выходишь после коронавируса это не означает, что ты готов, – цитирует Ламсу пресс-служба КХЛ.

Отметим, что матч с «Барысом» стал первым для основного состава уфимцев после того, как игроки находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

После 17 игр сезона «Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко.

15 октября уфимцы сыграют в гостях против «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 19:00 мск.