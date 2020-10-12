ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 19:36
автор: Владислав Корегин

Тони Ламса: В конце второго периода с «Барысом» показалось, что «Салават» эмоционально опустел

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– По ощущениям, в концовке второго периода, показалось, что мы эмоционально опустели. К сожалению для нас, случился такой плохой гол, потому что соперник был полон энергии. Та шайба сильно повлияла. Чтобы снова побеждать, нам необходимо быть в себе уверенными. Нам нужно набирать форму, потому что когда ты выходишь после коронавируса это не означает, что ты готов, – цитирует Ламсу пресс-служба КХЛ.

Отметим, что матч с «Барысом» стал первым для основного состава уфимцев после того, как игроки находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

После 17 игр сезона «Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко.

15 октября уфимцы сыграют в гостях против «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 19:00 мск.

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Скорость 5G, предлагаемая новым iPhone, будет недоступна в большинстве сетей СШАПавлюченко и Ходыкин стали победителями в парном катании на этапе КРЯрославский «Локомотив» одержал вторую победу над московским "Динамо" в сезоне КХЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЧто Жулин сказал после победы Трусовой на этапе Кубка РоссииСына Плющенко начали избегать дети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика