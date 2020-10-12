Крикунов без осложнений перенес операцию

Генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков рассказал о состоянии здоровья 70-летнего главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, – цитирует Кровопускова пресс-служба клуба. – Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик».

В данный момент динамовцы играют в гостях с петербургским СКА. В отсутствие Крикунова командой руководит Юрий Бабенко.