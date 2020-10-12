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12 октября 19:44
автор: Виктор Шарафудинов

Крикунов без осложнений перенес операцию

Главному тренеру московского «Динамо» был диагностирован острый аппендицит.

Генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков рассказал о состоянии здоровья 70-летнего главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, – цитирует Кровопускова пресс-служба клуба. – Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик».

В данный момент динамовцы играют в гостях с петербургским СКА. В отсутствие Крикунова командой руководит Юрий Бабенко.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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