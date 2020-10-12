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12 октября 19:56
автор: Владислав Корегин

«Локомотив» в гостях оказался сильнее «Йокерита», одержав четвертую победу кряду

Ярославский клуб забил по две шайбы во втором и третьем периодах.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» – «Локомотив» завершился со счетом 4:2 в пользу ярославцев.

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (24-я минута), Максим Осипов (27), Павел Красковский (56) и Артем Ильенко (57). Соперник ответил голами Вели-Матти Савинайнена (12) и Томми Кивисте (35).

Ярославская команда набрала 19 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 15 очками идет шестым.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях против рижского «Динамо», а финский клуб примет у себя ЦСКА. Обе встречи состоятся 14 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Савинайнен (Хаапала), 11:13 – 1:0 (бол.). Ландер (Красковский), 23:55 – 1:1. Осипов (Ткачев), 26:16 – 1:2. Кивисте (Шредер, Лев), 34:02 – 2:2. Красковский, 53:56 – 2:3 (бол). Ильенко (Аверин), 56:25 – 2:4.

Вратари: Линдбек – Паскуале.

источник: «Советский спорт»
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