«Локомотив» в гостях оказался сильнее «Йокерита», одержав четвертую победу кряду

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» – «Локомотив» завершился со счетом 4:2 в пользу ярославцев.

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (24-я минута), Максим Осипов (27), Павел Красковский (56) и Артем Ильенко (57). Соперник ответил голами Вели-Матти Савинайнена (12) и Томми Кивисте (35).

Ярославская команда набрала 19 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 15 очками идет шестым.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях против рижского «Динамо», а финский клуб примет у себя ЦСКА. Обе встречи состоятся 14 октября.

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