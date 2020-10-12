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12 октября 20:44
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Никитин: Многовато мы для себя пропустили. Поэтому и проиграли

Главный тренер ЦСКА прокомментировал неудачу своей команды в выездной встрече против магнитогорского «Металлурга» (4:6).

Игорь Никитин рассказал о причинах, которые привели к тому, что в Магнитогорске оборвалась победная серия армейцев.

«Многовато мы для себя пропустили, – цитирует пресс-конференцию официальный сайт «Металлурга». – Поэтому и проиграли. Есть хорошие моменты – команда сражалась до конца, хотя и достаточно неудачно игра складывалась.

Ну что, нам нужно учиться и такие игры выигрывать. Есть нюансы, на которые сегодня ребята внимания не обратили. Это все с опытом приходит. Работаем дальше.

Я не готов пока говорить, как Ларс Юханссон будет чувствовать себя завтра. Завтра он начинает с общей группой тренироваться, но организм каждого человека индивидуален.

Надеемся, что он скоро присоединится. Но мы тут большой проблемы не видим – Саня Шарыченков ровно играет. Ну, может быть, сегодня был не лучший матч.

В непростой ситуации Скотников вышел и играл против серьезной команды, где достаточно мастеров. Только через такие матчи можно набраться опыта.

Почему не играл Лайпсик? Ротация с коронавирусом».

До поражения от «Металлурга» ЦСКА одержал семь побед кряду. Набрав 25 очков в 15 встречах, команда Никитина продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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