Игорь Никитин: Многовато мы для себя пропустили. Поэтому и проиграли

Игорь Никитин рассказал о причинах, которые привели к тому, что в Магнитогорске оборвалась победная серия армейцев.

«Многовато мы для себя пропустили, – цитирует пресс-конференцию официальный сайт «Металлурга». – Поэтому и проиграли. Есть хорошие моменты – команда сражалась до конца, хотя и достаточно неудачно игра складывалась.

Ну что, нам нужно учиться и такие игры выигрывать. Есть нюансы, на которые сегодня ребята внимания не обратили. Это все с опытом приходит. Работаем дальше.

Я не готов пока говорить, как Ларс Юханссон будет чувствовать себя завтра. Завтра он начинает с общей группой тренироваться, но организм каждого человека индивидуален.

Надеемся, что он скоро присоединится. Но мы тут большой проблемы не видим – Саня Шарыченков ровно играет. Ну, может быть, сегодня был не лучший матч.