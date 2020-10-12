Дубль Жафярова помог «Торпедо» в домашних стенах обыграть «Сибирь»

Хоккеисты «Торпедо» одержали домашнюю победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нижегородцы вышли вперед на девятой минуте первого периода усилиями Дамира Жафярова, забившего в меньшинстве. Спустя девять минут Николай Тимашов уравнял шансы команд, а уже во второй двадцатиминутке Микаэль Руохомаа (32) отметился еще одним результативным броском в исполнении новосибирского клуба.

Подопечные Дэвида Немировски смогли переломить ход встречи, забросив две шайбы в ворота голкипера соперников Алексея Красикова – авторами голов стали Жафяров (36) и Кирилл Ураков (37).

Таким образом, «Торпедо» обошло своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков и поднявшись на седьмое место. У новосибирцев 13 очков.

Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних площадках – «Торпедо» примет «Автомобилист», а «Сибирь» сыграет против «Йокерита».