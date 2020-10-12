«Витязь» одержал волевую победу над «Амуром», забросив пять шайб во втором периоде (видео)

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Амуром» завершился победой команды из Подольска – 6:3.

Отметим, что хозяева проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2 – у хабаровчан шайбы забросили Кирилл Рассказов (11-я минута) и Артур Гиздатуллин (19). Однако во втором периоде подопечные Михаила Кравца забили пять голов – авторам результативных бросков стали Дмитрий Лугин (25), Святослав Гребенщиков (26), Александр Дергачев (26), Александр Семин (33) и Маттиас Теденбю (38).

В третьей двадцатиминутке Томаш Зогорна сократил отставание в счете до двух шайб (58). Однако спустя две минуты Джастин Дэнфорт забил еще один гол хозяев.

Подмосковный клуб набрал 15 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» с десятью очками идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе.

В следующем матче «Витязь» дома примет «Автомобилист», а хабаровская команда отправится в гости к «Ак Барсу». Обе встречи пройдут 14 октября.