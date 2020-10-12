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«Витязь» одержал волевую победу над «Амуром», забросив пять шайб во втором периоде (видео)
12 октября 21:53
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Витязь»

«Витязь» одержал волевую победу над «Амуром», забросив пять шайб во втором периоде (видео)

Подмосковный клуб прервал свою двухматчевую безвыигрышную серию.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Амуром» завершился победой команды из Подольска – 6:3.

Отметим, что хозяева проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2 – у хабаровчан шайбы забросили Кирилл Рассказов (11-я минута) и Артур Гиздатуллин (19). Однако во втором периоде подопечные Михаила Кравца забили пять голов – авторам результативных бросков стали Дмитрий Лугин (25), Святослав Гребенщиков (26), Александр Дергачев (26), Александр Семин (33) и Маттиас Теденбю (38).

В третьей двадцатиминутке Томаш Зогорна сократил отставание в счете до двух шайб (58). Однако спустя две минуты Джастин Дэнфорт забил еще один гол хозяев.

Подмосковный клуб набрал 15 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» с десятью очками идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе.

В следующем матче «Витязь» дома примет «Автомобилист», а хабаровская команда отправится в гости к «Ак Барсу». Обе встречи пройдут 14 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) – «Амур» (Хабаровск) – 6:3 (0:2, 5:0, 1:1)
Голы: Рассказов (Бутузов, Терещенко), 10:04 – 0:1. Гиздатуллин (Якупов, Корягин), 18:15 – 0:2. Лугин, 24:37 – 1:2 (бул). Гребенщиков (Ларичев), 25:13 – 2:2. Дергачев (Семин, Лугин), 25:52 – 3:2. Семин (Теденбю), 32:28 – 4:2 (бол). Теденбю (Дэнфорт, Семин), 37:59 – 5:2 (бол). Зогорна (Пьянов), 57:53 – 5:3. Дэнфорт (Дергачев), 59:58 – 6:3 (мен, п.в.).

Вратари: Тодыков – Лангхамер (Аликин, 25:52).

источник: «Советский спорт»
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