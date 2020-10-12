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12 октября 21:46
автор: Виктор Шарафудинов

Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА, дважды уступая в счете

Вместо Владимира Крикунова бело-голубыми руководил Юрий Бабенко.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 3:4 (2:2, 1:1, 0:1).

Дмитрий Кагарлицкий открыл счет на четвертой минуте, но СКА быстро вышел вперед благодаря голам Василия Токранова и Владислава Каменева – на 7-й и 9-й соответственно. За десять секунд до первого перерыва Даниил Тарасов сделал счет 2:2, однако в середине второго периода Яков Тренин вноь вывел армейцев вперед.

Во второй раз за вечер «Динамо» отыгралось на 32-й минуте стараниями Вадима Шипачева, а в третьем периоде автором победного гола москвичей стал Артем Волков.

В день матча главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов перенес операцию по удалению аппендикса. Руководил командой Юрий Бабенко.

СКА, проиграв три из четырех последних матчей, по-прежнему занимает второе место в таблице Западной конференции (21 очко после 16 игр).

Московское «Динамо» идет на пятом месте, набрав 18 очков в 15 встречах.

14 октября СКА сыграет на выезде против «Сочи».

18 октября состоится московское дерби ЦСКА – «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий (Яшкин), 03:33 – 0:1 Токранов (Ожиганов, Бурдасов), 06:56 – 1:1. Каменев (Кузьменко), 08:53 – 2:1. Тарасов (Волков, Линдберг), 19:50 – 2:2. Тренин (Дыбленко, Бурдасов), 28:32 – 3:2. Шипачев (Бочаров, Кагарлицкий), 31:02 – 3:3. Волков, 47:38 – 4:3

источник: «Советский спорт»
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