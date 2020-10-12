Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА, дважды уступая в счете

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 3:4 (2:2, 1:1, 0:1).

Дмитрий Кагарлицкий открыл счет на четвертой минуте, но СКА быстро вышел вперед благодаря голам Василия Токранова и Владислава Каменева – на 7-й и 9-й соответственно. За десять секунд до первого перерыва Даниил Тарасов сделал счет 2:2, однако в середине второго периода Яков Тренин вноь вывел армейцев вперед.

Во второй раз за вечер «Динамо» отыгралось на 32-й минуте стараниями Вадима Шипачева, а в третьем периоде автором победного гола москвичей стал Артем Волков.

В день матча главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов перенес операцию по удалению аппендикса. Руководил командой Юрий Бабенко.

СКА, проиграв три из четырех последних матчей, по-прежнему занимает второе место в таблице Западной конференции (21 очко после 16 игр).