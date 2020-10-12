«Авангард» в гостях разгромил «Сочи» и возглавил таблицу Восточной конференции (видео)

«Авангард» уверенно обыграл «Сочи» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дублем отметился Корбэн Найт (16-я и 34-я минуты). По шайбе забросили Егор Чинахов (12), Вилле Покка (19), Александр Хохлачев (50), Андрей Стась (50) и Павел Дедунов (54). Сочинцы ответили голами Сергея Шмелева (8) и Ере Карьялайнена (34).

«Авангард» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» с девятью очками идет на десятой строчке Запада.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к «Металлургу», а «Сочи» дома примет СКА. Обе встречи пройдут 14 октября.

КХЛ

Регулярный чемпионат