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«Авангард» в гостях разгромил «Сочи» и возглавил таблицу Восточной конференции (видео)
12 октября 21:49
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Авангард»

«Авангард» в гостях разгромил «Сочи» и возглавил таблицу Восточной конференции (видео)

Дубль у «ястребов» сделал Найт.

«Авангард» уверенно обыграл «Сочи» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дублем отметился Корбэн Найт (16-я и 34-я минуты). По шайбе забросили Егор Чинахов (12), Вилле Покка (19), Александр Хохлачев (50), Андрей Стась (50) и Павел Дедунов (54). Сочинцы ответили голами Сергея Шмелева (8) и Ере Карьялайнена (34).

«Авангард» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» с девятью очками идет на десятой строчке Запада.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к «Металлургу», а «Сочи» дома примет СКА. Обе встречи пройдут 14 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Авангард» (Омск) – 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
Голы: Шмелев (Точицкий, Александров), 07:41 – 1:0. Чинахов (Толчинский, Найт), 11:31 – 1:1 (бол). Найт (Буше), 15:55 – 1:2 (бол). Покка (Семенов, Буше), 18:23 – 1:3. Найт (Покка, Береглазов), 33:03 – 1:4. Карьялайнен (Нильссон, Кукштель), 33:46 – 2:4 (бол). Хохлачев (Зернов), 49:39 2:5 (бол). Стась (Дедунов, Потапов), 49:51 – 2:6. Дедунов (Стась, Потапов), 53:07 – 2:7.

Вратари: Лассинатти (Третьяк, 49:51) – Гарипов.

источник: «Советский спорт»
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