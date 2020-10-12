«Спартак» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Талалуева, прервав серию из трех поражений (видео)

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Куньлунь Ред Стар» завершилась со счетом 6:4 (3:1, 2:1, 1:2).

На третьей минуте канадский форвард гостей Итан Верек открыл счет, реализовав большинство, но к середине основного времени красно-белые вели 5:1. Илья Талалуев оформил дубль, а Дмитрий Вишневский, Егор Круженков и Илья Зубов забросили по одной шайбе.

Далее игрокам «Куньлуня» к предпоследней минуте основного времени удалось до минимума сократить свое отставание. Вратаря «Спартака» огорчили Джейсон Фрэм, Сэм Лефквист и Люк Локхарт.

Однако за 51 секунду до конца третьего периода Михаил Юньков обезопасил успех красно-белых, направив мяч в пустые ворота «Куньлуня».

Прервав серию из трех поражений, «Спартак» занимает девятое место в Западной конференции. У команды Олега Знарка 12 очков после 14 встреч.