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«Спартак» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Талалуева, прервав серию из трех поражений (видео)
12 октября 21:54
автор: Виктор Шарафудинов
автор фото: ХК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Талалуева, прервав серию из трех поражений (видео)

Следующий матч красно-белые проведут 14 октября.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Куньлунь Ред Стар» завершилась со счетом 6:4 (3:1, 2:1, 1:2).

На третьей минуте канадский форвард гостей Итан Верек открыл счет, реализовав большинство, но к середине основного времени красно-белые вели 5:1. Илья Талалуев оформил дубль, а Дмитрий Вишневский, Егор Круженков и Илья Зубов забросили по одной шайбе.

Далее игрокам «Куньлуня» к предпоследней минуте основного времени удалось до минимума сократить свое отставание. Вратаря «Спартака» огорчили Джейсон Фрэм, Сэм Лефквист и Люк Локхарт.

Однако за 51 секунду до конца третьего периода Михаил Юньков обезопасил успех красно-белых, направив мяч в пустые ворота «Куньлуня».

Прервав серию из трех поражений, «Спартак» занимает девятое место в Западной конференции. У команды Олега Знарка 12 очков после 14 встреч.

«Куньлунь» находится на последнем 12-е место на Востоке с тремя очками после 14 матчей. Единственная победа китайского клуба была технической – за неявку ярославского «Локомотива».

14 октября «Спартак» примет «Барыс», а 15 октября «Куньлунь» сыграет дома с «Салават Юлаев».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)
Голы: Верек (Шинкарук, Уэллман), 02:59 – 0:1 (бол). Талалуев (Мусин, Юньков), 04:56 – 1:1. Вишневский (Зубов, Широков), 09:33 – 2:1 (бол). Талалуев (Цыплаков, Юньков), 10:10 – 3:1. Круженков (Никишин, Талалуев), 21:54 – 4:1. Зубов (Широков), 27:24 – 5:1 (бол). Фрэм (Фу), 32:40 – 5:2. Лефквист (Верек), 50:29 – 5:3. Локхарт, 58:54 – 5:4 (6 на 5). Юньков, 59:09 – 6:4 (п.в.).

Вратари: Трушков – Шикин (Грубец, 10:35).

источник: «Советский спорт»
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