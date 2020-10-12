Юрий Бабенко: Сегодня динамовцы сплотились и захотели доставить главному тренеру позитивные эмоции

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал выездную победу бело-голубых над петербургским СКА (4:3).

Владимир Крикунов не смог руководить своей командой, поскольку перенес срочную операцию по поводу удаления аппендицита.

«Сегодня сыграли одним кулаком, единым целым, плюс неприятная ситуация с главным тренером случилась, о которой узнали перед матчем, – цитирует послематчевые слова Бабенко официальный сайт «Динамо». – Ребята сплотились и захотели доставить Владимиру Васильевичу позитивные эмоции, помочь тем, чем могли. Вроде бы неплохо получилось, были ошибки, но, опять же, исправили их, забили нужные голы. В целом, мы довольны результатом.

Сыграл ли Дмитрий Кагарлицкий лучший матч после возвращения в «Динамо»? Он сегодня неплохо сыграл, звено сработало, забили нужные голы и, в принципе, это один из лучших матчей: и по движению, и опасные моменты создавал, реализовывал. Надеемся, что эта игра придаст ему уверенности. Плюс, опять же, Питер – для него был определенный стимул. Поэтому, да – это лучшая игра, которую он пока провел, но далеко не то, что мы реально хотели бы видеть от него. Надеемся, что он будет прибавлять с каждым следующим матчем».

Кагарлицкий отметился в Санкт-Петербурге одним голом и одной результативной передачей.