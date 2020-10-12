Роман Ротенберг: Функциональное состояние СКА еще неидеальное после двухнедельного карантина

Вице-президент СКА Роман Ротенберг, который исполняет обязанности главного тренера, пока Валерий Брагин находится на больничном, прокомментировал очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сегодня хорошо начали игру, – цитирует пресс-конференцию Ротенберга официальный сайт московского «Динамо». – Сорок минут сегодняшнего матча можем занести себе в актив. Допустили много потерь, для нас это недопустимо, но их сегодня было очень много, плюс где-то сделали индивидуальные ошибки. Но тут нужно отнестись с пониманием: у нас функциональное состояние команды еще неидеальное после двухнедельного карантина.

Но вместе с этим мы хотели сказать, что не согласны с этим поражением. Где-то мы, как тренерский штаб, тоже сегодня не отработали должным образом, но наши болельщики нас поддерживали. Мы будем играть с каждой игрой лучше. В прошлом матче нас хватило на один период, в этом – уже два периода могли играть в высоком темпе и в систему нашего хоккея. Но нужно играть все 60 минут. Уверен, что в следующих матчах будем играть все 60 минут в тот хоккей, которой мы привыкли видеть.

Сегодня в плане самоотдачи, в плане желания, в плане мотивации к нашей команде — вопросов нет. Все старались, все хотели победить. Такие голы, как четвертый гол, случаются. Мы все равно должны были сравнивать счет, старались, бросали, но не смогли дожать».

СКА, проиграв три из четырех последних матчей, по-прежнему занимает второе место в таблице Западной конференции (21 очко после 16 игр).