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12 октября 23:13
автор: Виктор Шарафудинов

Олег Знарок: В третьем периоде мы стали неправильно играть

«Спартак» обыграл худшую команду регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» со счетом 6:4.

Главный тренер красно-белых Олег Знарок прокомментировал игру своей команды в победном матче против «Куньлунь Ред Стар».

«В третьем периоде мы стали неправильно играть, – цитирует пресс-конференцию Знарка сайт КХЛ. – Психологическое состояние такое, что еще не все получается. Поставить в ворота Трушкова решил наш тренер вратарей. С «Локомотивом» Александр сыграл достаточно неплохо. Никонцев сможет вернуться только в начале следующего месяца. Мы разговариваем внутри команды каждый день. Сейчас такое время, что надо обращать внимание на определенные моменты игрового плана. Можем пропускать еще меньше, ошибки есть, но это вопрос психологии. Работа идет, и через нее все наладится».

Прервав серию из трех поражений, «Спартак» занимает девятое место в Западной конференции. У команды Знарка 12 очков после 14 встреч.

источник: КХЛ
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