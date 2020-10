Первый номер драфта НХЛ 2020 года Лафреньер подписал контракт с «Рейнджерс»

Официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о том, что клуб заключил контракт новичка с первым номером драфта НХЛ 2020 года канадским нападающим Алексисом Лафреньером.

Форвард получил 13-й номер. 11 октября ему исполнилось 19 лет.

Got drafted first overall ☑️

Turned 19 ☑️

Signed his first pro contract ☑️



Pretty decent week for @Alexlaff13. pic.twitter.com/ojWj4TvpXs