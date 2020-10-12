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12 октября 23:56
автор: Виктор Шарафудинов

Первый номер драфта НХЛ 2020 года Лафреньер подписал контракт с «Рейнджерс»

Канадский нападающий будет играть за команду из Нью-Йорка под 13-м номером.

Официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о том, что клуб заключил контракт новичка с первым номером драфта НХЛ 2020 года канадским нападающим Алексисом Лафреньером.

Форвард получил 13-й номер. 11 октября ему исполнилось 19 лет.

Ранее Лафреньер выступал за «Римуски Осеаник» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В минувшем сезоне Алексис набрал 112 очков (35+77) в 52 матчах регулярного чемпионата. В январе он помог молодежной сборной Канады выиграть молодежный чемпионат мира.

В финале канадцы обыграли сборную России со счетом 4:3, уступая 1:3 по ходу встречи, а Лафреньер сделал две результативные передачи.

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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