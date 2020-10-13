Бывший форвард «Далласа» Янмарк продолжит карьеру в «Чикаго»

Официальный сайт «Чикаго Блэкхокс» объявил о заключении соглашения с Маттиасом Янмарком, который ранее провел пять лет в «Даллас Старз».

Контракт с 27-летним шведским нападающем подписан на один сезон. Сумма сделки 2,25 миллиона долларов США.

В составе «Далласа» Маттиас провел 297 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись 109 очками (46+63), а также сыграл 45 игр в плей-офф, забросив четыре шайбы и сделав 12 результативных передач.

Напомним, что в минувшем сезоне «Старз» вышли в финал Кубка Стэнли, где в шести матчах уступили «Тампе-Бэй» (2-4).