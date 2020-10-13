Обладатель Кубка Стэнли 2014 года Тоффоли заключил четырехлетний контракт с «Монреалем»

Официальный сайт «Монреаль Канадиенс» сообщил о том, что клуб заключил контракт на четыре года с 28-летним Тайлером Тоффоли.

Средняя зарплата канадского нападающего составит 4,25 миллиона долларов США. В минувшем сезоне Тоффоли набрал 44 очка в 68 матчах регулярного чемпионата (24 гола и 20 ассистов).

Всего за восемь лет в НХЛ Тайлер заработал 300 очков (145+155) в 525 играх, а также забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в 54 играх плей-офф.

В сезоне-2013/14 он помог «Лос-Анджелесу» завоевать Кубок Стэнли, а в 2015-м выиграл в составе сборной Канады чемпионат мира.

В феврале нынешнего года Тайлер перешел в «Ванкувер».