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13 октября 00:34
автор: Виктор Шарафудинов

Обладатель Кубка Стэнли 2014 года Тоффоли заключил четырехлетний контракт с «Монреалем»

В минувшем сезоне Тайлер играл за «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

Официальный сайт «Монреаль Канадиенс» сообщил о том, что клуб заключил контракт на четыре года с 28-летним Тайлером Тоффоли.

Средняя зарплата канадского нападающего составит 4,25 миллиона долларов США. В минувшем сезоне Тоффоли набрал 44 очка в 68 матчах регулярного чемпионата (24 гола и 20 ассистов).

Всего за восемь лет в НХЛ Тайлер заработал 300 очков (145+155) в 525 играх, а также забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в 54 играх плей-офф.

В сезоне-2013/14 он помог «Лос-Анджелесу» завоевать Кубок Стэнли, а в 2015-м выиграл в составе сборной Канады чемпионат мира.

В феврале нынешнего года Тайлер перешел в «Ванкувер».

источник: ХК «Монреаль Канадиенс»
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