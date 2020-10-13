ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 01:15
автор: Виктор Шарафудинов

Николай Заварухин: Давайте я в ворота встану. У «Сибири» три вратаря, и мы пропустили больше всех

Новосибирская команда потерпела четыре поражения подряд.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

«Хорошая игра, в которой мы где-то даже владели инициативой, – цитирует пресс-конференцию Заварухина сайт КХЛ. – При счете 2:1 имели два хороших момента, чтобы забить еще. Не забили и получили в обратную сторону. Потеряли концентрацию и пропустили два необязательных гола за минуту. И надо решать вопрос с игрой в неравных составах. Пробуем разные сочетания, но пока тяжело идет.

Каждую игру начинаем с разными вратарями? Давайте я в ворота встану. У нас три вратаря, и мы пропустили больше всех в КХЛ. Команда проиграла, значит и действиями вратаря недоволен.

Напряженный график игр влияет на состояние команды. Физиологию еще никто не обманул. Не хватало в завершении атак быстроты. На большинство свежести не хватало.

Не хватало быстрых передач, быстрых передвижений. Сегодня была команда как на лавке, так и на льду. Если будем дальше в правильном направлении двигаться, то и результат придет».

В 17 матчах «Сибирь» набрала 13 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. При этом команда Завархуина пропустила 57 шайб, что на данный момент является худшим показателем в лиге.

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россию и Венгрию рассудит англичанинМорозова и Багин одержали победу на этапе КР в Москве в танцах на льдуКак выгодней сдать машину в трейд-ин или продать самостоятельно?Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемСына Плющенко начали избегать дети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика