Николай Заварухин: Давайте я в ворота встану. У «Сибири» три вратаря, и мы пропустили больше всех

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

«Хорошая игра, в которой мы где-то даже владели инициативой, – цитирует пресс-конференцию Заварухина сайт КХЛ. – При счете 2:1 имели два хороших момента, чтобы забить еще. Не забили и получили в обратную сторону. Потеряли концентрацию и пропустили два необязательных гола за минуту. И надо решать вопрос с игрой в неравных составах. Пробуем разные сочетания, но пока тяжело идет.

Каждую игру начинаем с разными вратарями? Давайте я в ворота встану. У нас три вратаря, и мы пропустили больше всех в КХЛ. Команда проиграла, значит и действиями вратаря недоволен.

Напряженный график игр влияет на состояние команды. Физиологию еще никто не обманул. Не хватало в завершении атак быстроты. На большинство свежести не хватало.

Не хватало быстрых передач, быстрых передвижений. Сегодня была команда как на лавке, так и на льду. Если будем дальше в правильном направлении двигаться, то и результат придет».