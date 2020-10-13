Роман Ротенберг: Брагин не может находиться рядом со льдом по медицинскими показаниям

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья Валерия Брагина. В данный момент неизвестно, когда главный тренер сможет вернуться к своим обязанностям.

«Мы работаем всем штабом, – цитирует Ротенберга «РИА Новости». – Есть рекомендации наших докторов. Знаем, что у Анвара Гатиятулина в «Тракторе» были осложнения.

Валерия Брагина мониторят ежедневно. Сейчас он не может находиться на льду и рядом со льдом. Это связано только с медицинскими показаниями. Брагин постоянно работает с нами, мы поддерживаем связь по видео. Надеемся, он скоро вернется.

У нас пока еще не все выздоровели, нет всех игроков и тренеров. Надеемся, что в течение недели все смогут вернуться к тренировкам и смогут находиться на льду. Вы знаете, что у многих бывают осложнения с легкими. Важно не рисковать».

СКА, проиграв три из четырех последних матчей, занимает второе место в таблице Западной конференции (21 очко после 16 игр).