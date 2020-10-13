Вадим Шипачев: Бились за Крикунова и Бабенко. Надеюсь, с этой победой придет уверенность

Капитан бело-голубых Вадим Шипачев поделился эмоциями от выездной победы над СКА (4:3).

«Очень рад приехать в Питер, – цитирует слова нападающего официальный сайт «Динамо». – Здесь много приятных моментов произошло в моей жизни. «Супердворец» – очень приятно здесь играть, побеждать и набрать очки. Так как предыдущую игру не играл, хотелось помочь команде. Хотелось бы нашему главному тренеру Владимиру Крикунову пожелать здоровья. Сейчас нелегкая у него ситуация. Бились сегодня за Владимира Васильевича Крикунова, за Юрия Ивановича Бабенко.

Не могли обыграть СКА восемь матчей подряд. Сегодня тренерский штаб говорил об этом. Хотелось выиграть. Надеюсь, с этой победой к нам придет уверенность, и дальше мы будем играть лучше.

Очень рад, что Дима Кагарлицкий забил. Думаю, большой груз упал с его плеч. Он здорово играет и прибавляет в последних матчах. Это топовый нападающий. Уверен, он поможет нашей команде».

В день матча против главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов перенес операцию по удалению аппендикса. Руководил командой Юрий Бабенко.