Боб Хартли – о победе над «Сочи»: Мы знали, что соперник любит мощно начинать матчи

– Мы одержали важную выездную победу, забросили четыре шайбы в большинстве. «Сочи» открыл счет, мы знали, какая это трудолюбивая команда, как они мощно начинают – так и получилось. Но после этого мы забросили два гола, дальше уже контролировали игру и довели дело до победы, – цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после 16 матчей сезона-2020/21 «Авангард» набрал 25 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омский клуб сыграет в гостях с «Металлургом». Встреча состоится 14 октября в 17:00 мск.