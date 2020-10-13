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13 октября 09:55
автор: Владислав Корегин

Боб Хартли – о победе над «Сочи»: Мы знали, что соперник любит мощно начинать матчи

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы одержали важную выездную победу, забросили четыре шайбы в большинстве. «Сочи» открыл счет, мы знали, какая это трудолюбивая команда, как они мощно начинают – так и получилось. Но после этого мы забросили два гола, дальше уже контролировали игру и довели дело до победы, – цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после 16 матчей сезона-2020/21 «Авангард» набрал 25 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омский клуб сыграет в гостях с «Металлургом». Встреча состоится 14 октября в 17:00 мск.

источник: КХЛ
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