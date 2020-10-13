Андриевский покинул пост главного тренера «Сочи»

Александр Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».

Пресс-служба клуба сообщает, что исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Официально! Александр Андриевский покинул пост главного тренера ХК «Сочи». Подробности: https://t.co/DDlBlRD45Y pic.twitter.com/uhVwtYU3pD — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) October 13, 2020

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года. В текущем сезоне после 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сочинцы набрали девять очков и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.