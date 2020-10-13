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13 октября 15:05
автор: Юрий Нечаев

Андриевский покинул пост главного тренера «Сочи»

В последних пяти матчах команда потерпела три поражения.

Александр Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».

Пресс-служба клуба сообщает, что исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года. В текущем сезоне после 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сочинцы набрали девять очков и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Завтра, 14 октября, «Сочи» на своем поле примет СКА.

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