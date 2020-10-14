Пономарев подписал трехлетний контракт с «Каролиной»

Нападающий Василий Пономарев заключил трехлетний договор новичка с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что в первый год он получит 700 тысяч долларов. Во второй и третий – по 750 тысяч. Также сообщается, что оклад игрока в АХЛ составит 80 тысяч долларов. При этом клуб выплатит форварду 225 тысяч долларов за подписание контракта.

«Василий – сильный двусторонний игрок с высоким хоккейным IQ. Мы были рады выбрать игрока такого калибра во втором раунде драфта и верим, что его ждет яркое будущее», – сказал генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.

В минувшем сезоне 18-летний Пономарев выступал за «Шавиниган Катарактес». На его счету 57 матчей в юниорской лиге Квебека и 49 (18+31) очков.