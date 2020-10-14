«Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»

«Металлург» и московское «Динамо» произвели обмен, в результате которого бело-голубые получили права на защитника Ивана Верещагина.

Пресс-служба магнитогорского клуба сообщает, что за 25-летнего хоккеиста была получена денежная компенсация.

⚡«Металлург» и «Динамо» произвели обмен.



По результатам соглашения спортивные права на защитника Ивана Верещагина переходят к московскому «Динамо», взамен магнитогорский «Металлург» получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/3q8vwSaFB0 — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) October 14, 2020

В прошлом сезоне Верещагин набрал 5 (1+4) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ.