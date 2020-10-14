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14 октября 11:51
автор: Юрий Нечаев

«Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»

В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.

«Металлург» и московское «Динамо» произвели обмен, в результате которого бело-голубые получили права на защитника Ивана Верещагина.

Пресс-служба магнитогорского клуба сообщает, что за 25-летнего хоккеиста была получена денежная компенсация.

В прошлом сезоне Верещагин набрал 5 (1+4) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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