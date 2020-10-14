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14 октября 15:03
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Динамо»: Крикунов чувствует себя хорошо и очень быстро идет на поправку

Специалист перенес операцию по удалению аппендицита.

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о самочувствии главного тренера команды Владимира Крикунова.

«После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждем возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более, что мы знаем, как он сам к этому стремится», - цитирует Кровопускова пресс-служба бело-голубых.

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Владимир Васильевич идет на поправку ✊🏻 ⠀ Генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков: ⠀ — После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждем возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более, что мы знаем, как он сам к этому стремится.

Публикация от ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru)

Напомним, из-за острого аппендицита Крикунов пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3), который состоялся в минувший вторник.

Динамовцы имеют в своем активе 18 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. 18 октября бело-голубые сыграют на выезде против ЦСКА.

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