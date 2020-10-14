«Металлург» обыграл «Авангард», одержав пятую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Авангард» завершился с результатом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В середине встречи счет открыл Андрей Нестрашил, а на последней минуте основного времени Харри Песонен и Андрей Чибисов поразили пустые ворота гостей.

37-летний вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин впервые в сезоне отыграл «на ноль», отразив 26 бросков хоккеистов «Авангарда». Всего в его активе 81 «сухой» матч в КХЛ при 670 сыгранных встречах.

Команда Боба Хартли впервые в регулярном чемпионате-2020/21 не смогла поразить ворота соперника.

«Металлург», одержав пятую победу кряду, набрал 24 очка в 16 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.