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14 октября 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» обыграл «Авангард», одержав пятую победу кряду

Магнитогорский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Авангард» завершился с результатом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В середине встречи счет открыл Андрей Нестрашил, а на последней минуте основного времени Харри Песонен и Андрей Чибисов поразили пустые ворота гостей.

37-летний вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин впервые в сезоне отыграл «на ноль», отразив 26 бросков хоккеистов «Авангарда». Всего в его активе 81 «сухой» матч в КХЛ при 670 сыгранных встречах.

Команда Боба Хартли впервые в регулярном чемпионате-2020/21 не смогла поразить ворота соперника.

«Металлург», одержав пятую победу кряду, набрал 24 очка в 16 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Авангард» несмотря на поражение продолжает лидировать на Востоке, имея 25 очков после 17 встреч.

16 октября «Металлург» примет «Нефтехимик». 17 октября «Авангард» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Нестрашил (Бек, Земченок), 30:55 – 1:0. Песонен, 59:03 (в пустые ворота) – 2:0. Чибисов (Бек), 59:40 (в пустые ворота) – 3:0.

Вратари: Кошечкин – Бобков

Броски по воротам: 29-26

источник: «Советский спорт»
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